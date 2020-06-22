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وزير الخارجية الأسبق: مصر ليست مغلولة الأيدي ولديها كروت بديلة ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:12 ص
سد النهضة
سد النهضة
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اسراء صبري
قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مياه النيل بالنسبة إلى مصر أمر وجودي، وليس لدينا مصدر للمياه سواه.

وأضاف محمد كامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية، وخاصة إثيوبيا، بل نحن مستعدون أن نكون شركاء في التنمية، ولكن لا تكون هذه التنمية على حساب الأمن المائي لمصر.

وتابع: أن مصر حاليا تحت خط الفقر المائي المعترف به عالميا، ولذلك لسنا في حمل أن ينتقص من حصتنا المائية شيء.

وأوضح أن خطوة تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن خطوة سليمة للغاية، وهذا لأن المجلس هدفه الحفاظ على السلم والأمن الدولي، معقبا "خلافات المياه هي أكثر الخلافات التي تهدد الأمن الدولي".

وأشار إلى أنه في حالة عدم تنفيذ الدولة قرارات وإجراءات مجلس الأمن فتوجد إجراءات قد تصل إلى الحرب والهجوم العسكري.

وأكد أن موضوع سد النهضة لا يمكن حله إلا عبر التفاوض وأيضا لابد أن يكون الحل متفقا عليه ولا يسبب أي أضرار لدول المصب، مشددا على أن مصر لن تتنازل في أمور ستسبب لها أضرار.

واستطرد "مصر يداها ليست مغلولة فيما يخص قضية سد النهضة، ولدينا "كروت أخرى" في حالة حدوث تعنت وحدوث ضرر في حقوق مصر".
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