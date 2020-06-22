وزير الخارجية الأسبق: مصر ليست مغلولة الأيدي ولديها كروت بديلة ..فيديو

قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مياه النيل بالنسبة إلى مصر أمر وجودي، وليس لدينا مصدر للمياه سواه.





وأضاف محمد كامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية، وخاصة إثيوبيا، بل نحن مستعدون أن نكون شركاء في التنمية، ولكن لا تكون هذه التنمية على حساب الأمن المائي لمصر.





وتابع: أن مصر حاليا تحت خط الفقر المائي المعترف به عالميا، ولذلك لسنا في حمل أن ينتقص من حصتنا المائية شيء.



