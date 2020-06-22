لمرضى الضغط والكبد.. 5 فوائد لتناول البصل الأخضر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية فوائد تناول البصل الاخضر وبعض الفوائد الأخرى التي يحتوي عليها وهى:

المساعدة على ضبط مستويات السكر:

حيث يُعدُّ البصل الأخضر من الأطعمة المفيدة للمرضى المصابين بالسكري؛ وذلك لقدرته المضادة للأكسدة، ويمكن لارتفاع مستويات السكر في الدم أن يُسبب الإجهاد التأكسدي، وتبطل مضادات الأكسدة الموجودة في هذا النوع من البصل تأثير الجذور الحرة، ممّا يقلّل الإجهاد التأكسدي، وخطر الإصابة بمضاعفات هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ هذه المضادات تثبّط إنزيمات ألفا غلوكوزيداز الذي يُحول الكربوهيدرات إلى سكرياتٍ بسيطةٍ أثناء الهضم، ممّا يبطء هضم الكربوهيدرات، وانتقال الجلوكوز إلى مجرى الدم، وبالتالي التقليل من الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

تقليل ضغط الدم: حيث يساعد تناول البصل الأخضر على استعادة مركبات أحادي أكسيد النيتروجين (بالإنجليزيّة: Nitric oxide)؛ التي تساهم في توسيع الشرايين، ممّا يُعزز تدفق الدم في الجسم، ويقلّل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنَّ هذا النوع من البصل يحتوي على مُركّباتٍ صحيّةٍ تثبّط عمل إنزيم الأنجيوتنسين II (بالإنجليزيّة: Angiotensin-II)؛ الذي يسبب تضييق الشرايين، والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.





تعزيز صحة الكبد:

حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر أن تحمي الكبد من الجذور الحرّة، وقد بيّنت الدراسات أنَّ تناوله يُعدّل مستويات إنزيمات الكبد، ويعيد بناء خلاياه، ويقلّل الالتهابات، ممّا يُعزز صحة الكبد العامّة