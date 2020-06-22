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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 9 ملايين والوفيات تتخطى الـ 470 ألفا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، حيث تجاوزت الـ 9 ملايين إصابة.

كما سجلت الوفيات في العالم بسبب كرورنا أكثر من 470 ألف حالة وفاة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة العالمية إن دول العالم قد سجلت 183 ألف و20 حالة في اخر 24 ساعة فقط، وهو ما يعد رقم ضخم في معدل الإصابات بالعالم. 

وأصبحت البرازيل  ثاني دولة في العالم التي تصل إلى  مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بنحو 54000 في اليوم الواحد.
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