بالتعقيم وقياس درجة الحرارة.. انطلاق امتحانات القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية.. صور

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هدوءا تاما في أول أيام الامتحانات للقسم الأدبي، مع عدم وجود تكدس بين الطلاب والطالبات أثناء الدخول.





وشددت لجان الامتحانات من الإجراءات الاحترازية، حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات لمواجهة فيروس كورونا.





كما قام القائمون على اللجان بأعمال التفتيش الذاتي منعا لدخول أي هواتف محمولة أو كتب أو أوراق متعلقة بمادة الامتحان، كما تم سحب الساعات والأشياء المعدنية من الطلاب.





وقام الطبيب المتواحد بقياس درجة حرارة الطلاب قبل بدء اللجنة، وتسليم كل طالب كمامة خاصة به.





ويؤدي اليوم طلاب القسم الأدبي أول أيام الامتحانات في مادة الفقه، بعدما أدى أمس طلاب القسم العلمي الامتحان في نفس المادة.