قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من قلب الصعيد.. مستقبل وطن يجدد العهد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلف القيادة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

اختتم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولته الميدانية بمحافظة المنيا، بعقد لقاء تنظيمي مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لمتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة المنيا، حيث تناول جهود الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل بين الأمانة العامة وأمانة الحزب بالمحافظة، بما يدعم تنفيذ التكليفات والخطط التنظيمية والمجتمعية.

وعلى هامش اللقاء التنظيمي، شهدت فعاليات ختام الجولة تسليم 200 معدة زراعية للمزارعين، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الزراعي ومساندة العاملين به، وتوفير المعدات التي تساعدهم على تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ومساعدتهم على مواصلة دورهم في دعم الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلف القيادة السياسية يمثلان موقفًا ثابتًا لحزب مستقبل وطن، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن الحزب يقف خلف القيادة السياسية في القرارات والإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره، خاصة في ظل التحديات الاقليمية المتلاحقة وتستلزم التمسك بوحدة الصف والوقوف خلف الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تحركاته التنظيمية والمجتمعية في مختلف المحافظات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن اللقاءات التنظيمية تمثل محطة مهمة لتوحيد الرؤى بشأن خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات القيادات والكوادر الحزبية، وتعزيز فاعلية الأداء التنظيمي، مشددة على استمرار الحزب في مساندة مؤسسات الدولة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم جهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة.

كما أكدت قيادات الحزب أهمية دعم المزارعين وتوفير المعدات الزراعية اللازمة لهم، باعتبار ذلك أحد محاور التحرك المجتمعي للحزب، وامتدادًا لجهوده في الوصول إلى مختلف الفئات وتلبية احتياجاتها، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

وجاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وقيادات الحزب بمحافظة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وكافة التنظيميين أعضاء الحزب بالمحافظة .

واختتمت جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تضمنت إطلاق قافلة طبية مجانية شاملة لمختلف التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، إلى جانب تسليم مستلزمات طبية للمستشفى الجامعي، وافتتاح مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين عقب رفع كفاءتها، وتسليم شيك لدعم غير القادرين، فضلًا عن عقد اللقاء التنظيمي وتسليم 200 معدة زراعية للمزارعين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة المنيا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز التواصل التنظيمي المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.

مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد محافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد