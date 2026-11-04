من قلب الصعيد.. مستقبل وطن يجدد العهد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلف القيادة السياسية

اختتم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولته الميدانية بمحافظة المنيا، بعقد لقاء تنظيمي مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لمتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة المنيا، حيث تناول جهود الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل بين الأمانة العامة وأمانة الحزب بالمحافظة، بما يدعم تنفيذ التكليفات والخطط التنظيمية والمجتمعية.

وعلى هامش اللقاء التنظيمي، شهدت فعاليات ختام الجولة تسليم 200 معدة زراعية للمزارعين، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الزراعي ومساندة العاملين به، وتوفير المعدات التي تساعدهم على تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ومساعدتهم على مواصلة دورهم في دعم الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلف القيادة السياسية يمثلان موقفًا ثابتًا لحزب مستقبل وطن، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن الحزب يقف خلف القيادة السياسية في القرارات والإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره، خاصة في ظل التحديات الاقليمية المتلاحقة وتستلزم التمسك بوحدة الصف والوقوف خلف الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تحركاته التنظيمية والمجتمعية في مختلف المحافظات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن اللقاءات التنظيمية تمثل محطة مهمة لتوحيد الرؤى بشأن خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات القيادات والكوادر الحزبية، وتعزيز فاعلية الأداء التنظيمي، مشددة على استمرار الحزب في مساندة مؤسسات الدولة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم جهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة.

كما أكدت قيادات الحزب أهمية دعم المزارعين وتوفير المعدات الزراعية اللازمة لهم، باعتبار ذلك أحد محاور التحرك المجتمعي للحزب، وامتدادًا لجهوده في الوصول إلى مختلف الفئات وتلبية احتياجاتها، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

وجاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وقيادات الحزب بمحافظة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وكافة التنظيميين أعضاء الحزب بالمحافظة .

واختتمت جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تضمنت إطلاق قافلة طبية مجانية شاملة لمختلف التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، إلى جانب تسليم مستلزمات طبية للمستشفى الجامعي، وافتتاح مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين عقب رفع كفاءتها، وتسليم شيك لدعم غير القادرين، فضلًا عن عقد اللقاء التنظيمي وتسليم 200 معدة زراعية للمزارعين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة المنيا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز التواصل التنظيمي المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.