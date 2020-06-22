بعد وفاة نجله.. آيتن عامر لـ أوس أوس: ربنا يعوضكم خير





من فضلكوا ادعوا ربنا يصبر قلب اوس اوس و رويدا على فراق ابنهم الصغير ( على محمد اسامة ) و يعوضهم خير وكتبت آيتن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "

ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة".





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وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.





وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.



