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فن

بعد وفاة نجله.. آيتن عامر لـ أوس أوس: ربنا يعوضكم خير

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:48 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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ميرنا محمود
نعت الفنانة آيتن عامر محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس لوفاة نجله نتيجة سقوطه في المنزل. 

وكتبت آيتن عبر حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "من فضلكوا ادعوا ربنا يصبر قلب اوس اوس و رويدا على فراق ابنهم الصغير ( على محمد اسامة ) و يعوضهم خير 
ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة".

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وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.
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