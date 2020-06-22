AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حرص الفنان حمدي الميرغني، على مواساة صديقه أوس أوس، بعد وفاة نجله الصغير خلال الساعات القليلة الماضية.

قال حمدي الميرغني، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام" في جنة الخُلد إن شاءالله علي محمد أسامة .. ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا".

إقرأ أيضًا:

وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

يذكر أن أخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..أوس أوس بصحبة حمدي المرغني وإبرام في كواليس "2 في الصندوق"

أوس أوس: اللي جاي أحلى بإذن الله

أوس أوس : اللي جاي أحلي بإذن الله

بصور عائلية .. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد ابنه ويتغزل في زوجته |شاهد

بصحبة زوجته.. أوس أوس يشارك جمهوره بتحدي تيك توك جديد

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

ترشيحاتنا

صيادلة المنوفية: طبيب تلا حشد الأهالى للاعتداء على المفتشين

بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

كنت خايف مشتغلش تاني.. مصطفى درويش يعلن شفاءه من فيروس كورونا.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة خلاف عائلة أحمد زكي.. رانيا يوسف تتصدر التريند بصورة مثيرة

العلاوات الخمس.. نيفين القباج تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

الدعم الأبدي.. هنا شيحة تهنئ والدها بعيد الأب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة