بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

حرص الفنان حمدي الميرغني، على مواساة صديقه أوس أوس ، بعد وفاة نجله الصغير خلال الساعات القليلة الماضية.





قال حمدي الميرغني، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام" في جنة الخُلد إن شاءالله علي محمد أسامة .. ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا".





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وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.





يذكر أن أخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.



