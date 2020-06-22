السيول تضرب تركيا.. مصرع 5 أشخاص بينهم معاقة.."فيديو"

تسببت السيول التي شهدتها ولاية بورصة شمال غرب تركيا، في مقتل 5 أشخاص على الأقل.





وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين، إن السيول الغزيرة في شمال غرب تركيا، أسفرت عن أضرار جسيمة، حيث غمرت المياه عشرات المنازل، كما جرفت خمسة من أفراد أسرة واحدة، وحاصرت امرأة من ذوي الإعاقة داخل منزلها.





وقال مكتب الحاكم المحلي إنه حتى صباح الاثنين، عثر عمال الإنقاذ على جثة السيدة، وانتشلوا جثث أربعة اشخاص جرفتهم السيول، ويجري البحث عن شخص ما زال مفقودا.





كما جرفت الفيضانات السيارات والمركبات الزراعية وأتلفت الأراضي الزراعية حول بلدة كيستل.



