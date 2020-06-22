AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السيول تضرب تركيا.. مصرع 5 أشخاص بينهم معاقة.."فيديو"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:43 ص
السيول تضرب تركيا
السيول تضرب تركيا
Advertisements
شيماء مصطفى
تسببت السيول التي شهدتها ولاية بورصة شمال غرب تركيا، في مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين، إن السيول الغزيرة في شمال غرب تركيا، أسفرت عن أضرار جسيمة، حيث غمرت المياه عشرات المنازل، كما جرفت خمسة من أفراد أسرة واحدة، وحاصرت امرأة من ذوي الإعاقة داخل منزلها.

وقال مكتب الحاكم المحلي إنه حتى صباح الاثنين، عثر عمال الإنقاذ على جثة السيدة، وانتشلوا جثث أربعة اشخاص جرفتهم السيول، ويجري البحث عن شخص ما زال مفقودا.

كما جرفت الفيضانات السيارات والمركبات الزراعية وأتلفت الأراضي الزراعية حول بلدة كيستل.

ومن جهته، قال وزير الداخلية سليمان سويلو، إن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة تجاوز بكثير المعايير الموسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيول تغرق اليمن وتحاصر المناطق السكنية في عدن.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

أموال الشعب الليبي المنهوبة.. 12 مليار دولار من حكومة الوفاق لأردوغان للتدخل العسكري في ليبيا

بـ أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية.. صور

لماذا وصف رسول الله بـ صخرة الكونين؟ علي جمعة يجيب

تحذير سعودي من كارثة في البحر الأحمر بسبب الحوثيين

تركت الصلاة لعدة سنوات.. ماذا أفعل الآن؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

تقهر كورونا مرة أخرى..الصين تنجح فى محاصرة الموجة الثانية من الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب محاولة لتهريب المخدرات باستخدام الفلفل الأخضر

صيني يحاول التخلص من حياته بسبب عدوى كورونا.. ونتيجة الفحص تكشف سلبية حالته

عمرها 6 أعوام.. سرعة بديهة طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع