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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:50 ص
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص
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محمد الطحاوي

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص،اليوم، بطريق "مصر- إسماعيلية الصحراوى" دائرة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" مصر إسماعيلية الصحراوى" دائرة العاشر من رمضان.


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وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى بلبيس ، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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