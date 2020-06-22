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محافظات

منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
تابع اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد  بديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين بالمحافظات.
 واضاف محافظ الدقهلية ان المركز منذ بدء تشغيله تجريبيا أوائل يونيه الجارى وحتى اليوم استقبل ١٢٥٠ مواطنا تقدموا بطلباتهم وشكواهم الى المركز .

واضاف  ان المواطن فور وصوله الى مقر المركز يدخل من بوابه التعقيم والتطهير على البوابه الرئيسية لدخول مقر المركز ويقوم مسئولى الامن باستقبال المواطن وتسجيل بيانته من واقع بطاقة الرقم القومى.

 واشار الى أن هناك ساحه انتظار مزوده بالمقاعد للمترددين  ويراعى مسئولى الامن التباعد الاجتماعى فى جلوس المواطنين مرتدين الكمامات ، ثم يتم توجه المواطن الى شباك تلقى الشكوى او الطلب بالمركز حسب نوعيه الخدمه التى يريدها المواطن .

واكد  ان هذا المركز يقدم خدماته للمواطنين   فى اطار منظومة الشباك الواحد فى كافة المجالات الخدمية والادارية التى تتعلق بحياة المواطن عملا على ارضاء المواطنين وتخفيف العبئ عنهم بالتنسيق مع كافه الادارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة .

وأوضح محافظ الدقهلية ان هناك تكليفات محددة للقائمين على المركز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة الجميع.

 ،واشار المحافظ ان فرق التطهير والتعقيم  تنفذ اعمالها يوميا فى التطهير والتعقيم  حفاظا على سلامة العاملين بالمركز والمترددين عليه .
 
واضاف أن التوجيهاتت مستمرة للقائمين على المركز بضرورة حسن التعامل مع المواطنين بالابتسامه الصادقه والتى يصحبها جدية التعامل مع شكواه واعطائه الرد الذى يتعلق بشكواه بالتنسيق الكامل مع الادارات المختصة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وفقا لطبيعة الشكوى.
منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا
منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا
منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا
منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا
منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا
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