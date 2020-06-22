الطبيعي يكسب.. 5 حيل تمنحك بشرة متوهجة من غير مكياج





الكثير من الفتيات اعتدن على استخدام المكياج مع كل خروج ، لكن هذا الأمر يعرض البشرة للإجهاد وتصبح ذات مظهر شاحب ، أما البعض الأخر يفضلن الخروج دون استخدام المكياج تمامًا لكن هذا الأمر يتطلب المزيد من العناية بالبشرة كي تستطيعين الخروج ببشرة متألقة دون الحاجة لأدوات التجميل .





قدم موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة حيل بسيطة عليكي فعلها يوميًا تساعد على تحسين شكل البشرة وتجعلها نضرة ومتوهجة دون استخدام المكياج ,, إليكي الحيل السريعة ..





1- شرب 3 لتر ماء يوميًا ، فمن المعروف فوائد الماء للبشرة والجلد و الشعر ، فهي ترطب الجسم و البشرة وتجعلها نضرة غير جافة





2- تغيير غطاء الوسادة ، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية وحب الشباب ، لتفادي انتقال البيتكتريا والجراثيم إلى البشرة من غطاء الوسادة مع طول فترة استخدامه خاصة مع تلامس وجهك مع هذا الغطاء بشكل مستمر ولساعات طويلة





3- عدم السهر والنوم مبكرا، فذلك يمنح بشرتك محاولات الترميم وإصلاح الخلايا ، وقلة ظهور التجاعيد والهالات السوداء حول العينين نتيجة السهر





4-تقشير الشفاه بشكل مستمر حتى تتخلصي من لون الشفاه الغامق الذي يفسد جمال مظهرك ، ويمكنك تقشير الشفاه بأسهل وصفة طبيعية وهي خليط السكر الخشن مع زيت الزيتون والقهوة





5- اتباع روتين يومي للعناية ببشرتك ، مثل استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك ، واستخدام كريمات واقية للشمس عند الخروج ، مع استخدام كريمات الترطيب على حسب نوع البشرة أيضا .

العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي تهتم بها النساء في كل الأعمار، ومن المعروف ان كثرة استخدام المكياج يؤثر بشكل سلبي على نضاة وجمال البشرة ، خاصة لأصحاب حب الشباب الذين يحتاجون عناية خاصة للبشرة الدهنية .