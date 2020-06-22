وش السعد.. مصطفى محمد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة.. صور

شارك مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، جمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة.





وظهر فى الصور برفقة زوجته يهنئها بعيد ميلادها.

وكتب معلقا على الصور:" كل سنه وانتى طيبه من دلوقتى بقى اقول مراتى واحلى حاجه فى حياتى وربنا يخليكي ليا وتبقى وش السعد كده عليا كالعاده واشوفك مبسوطه دايما ونفضل طول العمر مع بعض يا حياه قلبى".





واحتفل مصطفى محمد بحفل زفافه الأسبوع الماضي واقتصر عقد القران على التواجد الأسري وبعض المقربين من اللاعبين فقط، تنفيذا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.





ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



وقام لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، بكتابة تعهد، بعدم النزول إلى الملعب خلال الفترة المقبلة، وخوض مباريات الدوري العام خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.



