وش السعد.. مصطفى محمد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة.. صور

View this post on Instagram

كل سنه وانتي طيبه 🎂من دلوقتي بقي اقولي مراتي 🤵🏽👰🏼👩‍❤️‍💋‍👨واحلي حاجه في حياتي وربنا يخليكي ليا 😘وتبقي وش السعد كده عليا كاالعاده واشوفك مبسوطه دايما 🥰😃 ونفضل طول العمر مع بعض ياحياه قلبي ❤️❤️