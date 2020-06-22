بعد التوقف بسبب كورونا.. عودة الحياة إلى لوكيشن تصوير فيلم The bat man

قالت صحيفة الجاريان البريطانية ان شركة وارنر بروس اعلنت عن استأنف تصوير فيلم The Batman الجديد وايضا الجزء الثالث من سلسلة افلام the Fantastic Beasts بعد توقف التصوير لأكثر من ثلاث اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، منذ أسابيع.





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كان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، ورأى البعض أن البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.



