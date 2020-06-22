AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد التوقف بسبب كورونا.. عودة الحياة إلى لوكيشن تصوير فيلم The bat man

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:52 م
فيلم The bat man
فيلم The bat man
Advertisements
شروق ابراهيم
قالت صحيفة الجاريان البريطانية ان شركة وارنر بروس اعلنت عن استأنف تصوير فيلم  The Batman  الجديد وايضا الجزء الثالث من سلسلة افلام the Fantastic Beasts بعد توقف التصوير لأكثر من  ثلاث  اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، منذ أسابيع. 

اقرأ أيضا 

كان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، ورأى البعض أن البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.

واعتذر النجم العالمي بن أفليك عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم إعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice وLeague of justice، مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم كورونا .. لحظات رومانسية بين بن افليك وحبيبته في شوارع لوس انجلوس ..صور

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

بن أفليك وحبيبته يستقلان طائرة خاصة مع أبنائه من جينيفر جارنر.. صور

ترشيحاتنا

النائب العام: التحقيق في ادعاء اغتصاب امرأة بأرض زراعية في البحيرة

بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

وصلت للنائب العام ومجلس الوزراء.. تفاصيل أزمة اقتحام المجلس الأعلى للإعلام.. وأسامة هيكل: لجنة جرد

بعد الإنذار المصري.. تفاصيل اجتماع وفد أمريكي مع السراج ورسالة واشنطن لمؤججي الصراع

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة .. طريقة عمل تشيز كيك بخطوات سهلة

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها