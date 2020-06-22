تأجيل موعد حفل جولدن جلوب إلى 28 فبراير المقبل بسبب كورونا

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن تأجيل موعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تغيير موعد طرح الأفلام.







وكشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية ان حفل جولدن جلوب سيقام في 28 فبراير 2021، ليقام في اليوم الذي كان من المقرر فيه اقامة حفل الاوسكار الذي تأجل الى 25 ابريل 2021.





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وقال ديفيد روبن رئيس الأكاديمية فى بيان صحفى انه تم تأجيل حفل الاوسكار من اجل إعطاء وقت مناسب لصناع الافلام للانتهاء من تصوير الافلام وعرضها بدور العرض حتى لا يتم معاقبتهم على شيء خارج عن السيطرة .









يذكر ان حفل الاوسكار تم تأجيله عام 1981 لمدة 24 ساعة بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى رونالد ريجان.



