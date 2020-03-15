بسبب كورونا.. توقف تصوير فيلم باتمان الجديد

أعلنت شركة وارنر بروس للانتاج السينمائي في بيان لها عن وقف تصوير فيلم باتمان الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من أجل تفادي التجمعات.





وقالت وارنر بروس، إن توقف تصوير الجزء الجديد من أجل سلامة فريق عملها التي تأتي على رأس أولوياتها حيث كان يتم تصوير المشاهد الجديدة في مدينة ليفربول ببريطانيا.





يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، منذ أسابيع.





كان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، حيث رأى البعض أن البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.





واعتذر النجم العالمي بن أفليك عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم إعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice وLeague of justice، مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان.



