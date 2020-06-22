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محافظات

برنامج للتوعية من مخاطر ختان الإناث في سيناء

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:31 م
برنامج للتوعية من
برنامج للتوعية من مخاطر ختان الانأث في سيناء
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احمد صالح
نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب بعنوان " احميها من الختان"، وذلك اليوم الاثنين فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو القادم تحت شعار "احميها من الختان".

قالت إحسان الغالي مقررة الفرع بشمال سيناء، إن نطاق الحملة شمل قرى أو مدن أو إحياء  أبى صقل والمرحلة الرابعه وكرم أبو نجيلة وبركة حليمة وضاحية السلام و٢٣ يوليو والمساعيد وحى الكرامة الريسة وحى الزهور، وتم تنفيذ الحملة بمشاركة ٧٥ رائده ريفيه، وقد استهدفت الحملة ٢٥٠٠ سيدة و٢٥٠ رجلا و٢٥٠ طفلا بإجمالى ٣ الاف فرد.

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وأن الختان عادة وليست عبادة وان جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث وهي عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى.

وقالت أن حملة "احميها من الختان"  بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الجاري ' وتضمنت العديد من الأنشطة .

و اضافت ان حملة طرق الأبواب بالمحافظات تمتد حتى 14 يوليو القادم ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة .
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برنامج للتوعية من مخاطر ختان الإناث في سيناء
برنامج للتوعية من مخاطر ختان الإناث في سيناء
برنامج للتوعية من مخاطر ختان الإناث في سيناء
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