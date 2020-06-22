برنامج للتوعية من مخاطر ختان الإناث في سيناء

و اضافت ان حملة طرق الأبواب بالمحافظات تمتد حتى 14 يوليو القادم ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة .اقرأ أيضا: