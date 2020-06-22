وزير الأوقاف يناشد من نوى الحج هذا العام بالتصدق بنفقته على علاج المرضى

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من كان قد نوى الحج هذا العام لأن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى و مساعدة المحتاجين ، رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين : مرة بنيته الصادقة ، ومرة أخرى لجودة بالمال وتفريج كروب المكروبين.





وأضاف وزير الأوقاف، في بيان ، أن من فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة ، فإن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير ، والحسنة بعشر أمثالها ، " والله يضاعف لمن يشاء " ، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم ، يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة " .



