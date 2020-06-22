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ديني

وزير الأوقاف يناشد من نوى الحج هذا العام بالتصدق بنفقته على علاج المرضى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:31 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من كان قد نوى الحج هذا العام لأن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى و مساعدة المحتاجين ، رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين : مرة بنيته  الصادقة ، ومرة أخرى لجودة بالمال وتفريج كروب المكروبين.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان ، أن من فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة ، فإن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير ، والحسنة بعشر أمثالها ، " والله يضاعف لمن يشاء " ، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم ، يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة " .

يأتي هذا في إطار  قرار المملكة العربية السعودية قصر الحج هذا العام  ١٤٤١ هـ على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام. 
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