AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بي إن سبورت القطرية تعلن إفلاسها.. وأحمد موسى: ستتحدث عن أمجاد تميم الواهية.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:53 م
بي إن سبورت القطرية
بي إن سبورت القطرية تعلن إفلاسها
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة بي إن سبورت القطرية أعلنت أنها شارفت على الإفلاس، مضيفا "القناة أعلنت أنها لم تنقل الدوري الإيطالي لأنها تعاني من مشاكل مالية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "دوريات العالم لن تكون على قناة بي إن سبورت لأنها شارفت على الإفلاس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم تحويل قناة بي إن سبورت إلى قناة سياسية لأنها تتحدث عن أمجاد تميم الواهية"، مضيفا "وداعا مزيكا حسب الله بتاعت بي إن سبورت".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "قناة بي إن سبورت تنهار وما أعلنته اليوم هو إفلاس بما تحمله الكلمة من معنى، وقناة بي إن سبورت حرامية لأنهم حصلوا على قيمة اشتراكات من المشاهدين ولم يحصلوا على الخدمة في المقابل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "ما نشهده هو بداية انهيار قطر الاقتصادي لأن أكبر دخل لقطر كان من قناة بي إن سبورت"، مضيفا "تم تسريح 120 موظفا من قناة بي إن سبورت نتيجة تواجد مشاكل مالية ضخمة داخل بي إن سبورت".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن معاناة قطر اقتصاديا: تنهار و300 ألف نفر عندهم أزمة

تسريب .. سجون تميم ممتلئة بـ حالات كورونا .. وأحمد موسى: مرحبا بك في الجحيم

وحشية.. أحمد موسى: سجون تميم الأبشع في العالم ومقابر للأحياء ..فيديو

ترشيحاتنا

السن والنفسية والمناعة .. 3 تحديات تواجه الفريق الطبي المعالج لـ رجاء الجداوي

كاش مايوه.. مى عمر تتألق بإطلالة مثيرة للجدل على الشاطئ.. شاهد

سقوط طائرة عسكرية تركية وسط العاصمة أنقرة

الحكاية كلها هنا.. قصة فايلر مع الأهلي وسر سفره

نحن ندافع عن بلدنا.. أحمد موسى: أردوغان خرج علينا بـ تهديدات واضحة.. فيديو

لماذا سمى شهر ذو القعدة بهذا الاسم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة .. طريقة عمل تشيز كيك بخطوات سهلة

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها