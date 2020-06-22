بي إن سبورت القطرية تعلن إفلاسها.. وأحمد موسى: ستتحدث عن أمجاد تميم الواهية.. فيديو

وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم تحويل قناة بي إن سبورت إلى قناة سياسية لأنها تتحدث عن أمجاد تميم الواهية"، مضيفا "وداعا مزيكا حسب الله بتاعت بي إن سبورت".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "قناة بي إن سبورت تنهار وما أعلنته اليوم هو إفلاس بما تحمله الكلمة من معنى، وقناة بي إن سبورت حرامية لأنهم حصلوا على قيمة اشتراكات من المشاهدين ولم يحصلوا على الخدمة في المقابل".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى " ما نشهده هو بداية انهيار قطر الاقتصادي لأن أكبر دخل لقطر كان من قناة بي إن سبورت"، مضيفا " تم تسريح 120 موظفا من قناة بي إن سبورت نتيجة تواجد مشاكل مالية ضخمة داخل بي إن سبورت".