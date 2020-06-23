AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال زفة عروس.. القبض على شباب يروعون المواطنين بالسيارات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء أمس الإثنين، القبض على عدد من الشباب المتهورين بسبب القيادة بطريقة جنونية، وعدم التزامهم بقواعد وقانون المرور، خلال مشاركتهم في زفة فرح شعبي بمدينة الغردقة، وقيامهم بقيادة السيارات بطريقة جنونية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإصابة مواطن من الموجودين  في الزفة.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة ضبط الجناه، لافتًا إلى أن عملية الضبط تمت بعد دقائق من تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر لنجاحها في سرعة تحديد وضبط الجناة.

أوضح المحافظ أنه حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الجناة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي استهتار أو مثل هذه الأمور الخارجة عن القانون، والتى تُعرِض حياة أهالى المحافظة للخطر، لافتًا إلى أن أمن وسلامة أبناء المحافظة يتصدر أولوياته.

اقرأ أيضا:

ضبط 20500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بمخزن بإيتاى البارود في البحيرة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 20500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بمخزن بإيتاى البارود في البحيرة

ترشيحاتنا

هل يجب على المسلم الاغتسال إذا لعن الدين في وقت غضب؟.. شاهد رد الإفتاء

برلماني: اللي بيحصل في الشوارع مهزلة ولا يوجد التزام بالحظر

لجنة مكافحة كورونا تتوصل لأدوية لتحديث البروتوكول العلاجي.. فيديو

الشركة المنفذة لكوبري عباس العقاد توضح حقيقة الصور المتداولة للشروخ.. فيديو

بملابس صيفية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها

اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الاعتراف بهم رسميا.. نادي أبارث الإمارات ينظم ملتقاه الأول للسيارات.. صور

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة