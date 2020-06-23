خلال زفة عروس.. القبض على شباب يروعون المواطنين بالسيارات

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء أمس الإثنين، القبض على عدد من الشباب المتهورين بسبب القيادة بطريقة جنونية، وعدم التزامهم بقواعد وقانون المرور، خلال مشاركتهم في زفة فرح شعبي بمدينة الغردقة، وقيامهم بقيادة السيارات بطريقة جنونية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإصابة مواطن من الموجودين في الزفة.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة ضبط الجناه، لافتًا إلى أن عملية الضبط تمت بعد دقائق من تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر لنجاحها في سرعة تحديد وضبط الجناة.

أوضح المحافظ أنه حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الجناة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي استهتار أو مثل هذه الأمور الخارجة عن القانون، والتى تُعرِض حياة أهالى المحافظة للخطر، لافتًا إلى أن أمن وسلامة أبناء المحافظة يتصدر أولوياته.

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