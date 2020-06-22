ضبط 20500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بمخزن بإيتاى البارود في البحيرة

وجهت إدارة التموين بايتاى البارود، ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع وتمكنت من ضبط 20500 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية معدة للتداول بمخزن تابع لإحدى الصيدليات، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.





ونفذت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود، حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات لضبط تجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين.

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وأسفرت الحملة التي قادها إبراهيم الماحي مدير إدارة ايتاي البارود و أبوالفتوح السيسي مدير الرقابة بالإشتراك مع محمد كجك رئيس مدينة ايتاي البارود والتفتيش الصيدلي عن ضبط أحد المخازن تابع لإحدى الصيدليات وبه كمية كبيرة جدا من الأدوية منتهية الصلاحيهوكذلككأدويةة بشريه تالفه ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وبالفحص تبين أن الكميات تقدر بعدد ٢٠٥٠٠ عبوة ادويه بشريه مختلفه الانواع والاحجام.

وتم التحفظ على جميع المضبوطأت ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعه.