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شركة راميدا للأدوية: سنطرح انفيزيرام لعلاج كورونا في مصر خلال 3 أسابيع.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:10 ص
دواء انفيزيرام
دواء انفيزيرام
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية إننا قمنا بالتقديم لتسجيل دواء انفيزيرام في مصر منذ سنة 2015 لأنه مسجل في اليابان منذ 2014 لعلاج الانفلونزا.


وأضاف مرسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الحكومة اليابانية قامت بحفظ هذا الدواء لعلاج حالات الانفلونزا التي لا تستجيب للادوية العادية .


وأوضح :  اليوم بدأنا إنتاج هذا الدواء و هو نفسه الذي قامت روسيا بتطويره.


وتابع : دواء انفيزيرام يحتوى علي المادة الفاعلة "فافيبرافير " وهذا يمنع تكاثر فيروس كورونا .


وأكد ان الحرارة تنتهي بعد يومين ونصف من أخذ هذا الدواء والكحة تنتهي بعد 4 ايام ووظائف الرئة تتحسن بنسبة 91%.


واستكمل  ان هذا الدواء سيكون متوفرا في الأسواق خلال 3 أسابيع تحت أمر من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة .
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