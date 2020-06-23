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رياضة

باسم علي: أهملت في حق نفسي مع الأهلي.. ومارتن يول تدخل لتعديل عقدي.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:17 ص
بام علي
بام علي
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محمد رشاد
قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، إن الهولندي مارتن يول، مدرب الأهلي سابقا، له فضل كبير عليه. 

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مارتن يول تدخل مع إدارة الأهلي وعدَّل لي عقدي من خلال زيادته من ناحية الراتب السنوي، مارتن يول مقتنع تماما بقدراتي؛ لذلك أوصى بتعديل عقدي وتمديده في تلك الفترة"

وأوضح : "أهملت في حق نفسي مع الأهلي بعد أول موسم، والاستمرار في اللعب والمشاركة سلاحي كي أكون رقم واحد في مركزي، مددت عقدي مع الأهلي موسمين وإذا لم تتم عودتي في تلك الفترة سأكون لاعبا حرا بعدها".

وأكمل تصريحاته: "لم يبلغنِ أحد بالعودة إلى الأهلي حتى الوقت الجاري ولكني أركز مع الجونة من أجل التألق والوصول إلى منتخب مصر".
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