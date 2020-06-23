بالقوة.. الشرطة البريطانية تفض مظاهرة رافضة لاستمرار الإغلاق بسبب كورونا.. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن المتظاهرين كانوا من فئات الشباب والذي دفعهم حماسهم إلى الخروج و التظاهر ضد قرارات الحكومة إستمرار إغلاق بعض الأماكن .





وأعلنت الشرطة أنها ستدخل لفض أي تجمعات قد تتكون في بريطانيا لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين ، و ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة في النهاية لصالح المواطنين .





وخرج مئات الشباب في كل من بريستول و مانشستر ، رافضة لفرض حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، و يطالبون الحكومة بفتح السينمات و المطاعم و الملاهي الليلية .





تدخلت الشرطة البريطانية في عدد من الأماكن؛ لفض المظاهرات التي طالبت بإنهاء حالة الإغلاق وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا.