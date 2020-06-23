AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالقوة.. الشرطة البريطانية تفض مظاهرة رافضة لاستمرار الإغلاق بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تدخلت الشرطة البريطانية في عدد من الأماكن؛ لفض المظاهرات التي طالبت بإنهاء حالة الإغلاق وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن المتظاهرين كانوا من فئات الشباب والذي دفعهم حماسهم إلى الخروج و التظاهر ضد قرارات الحكومة إستمرار إغلاق بعض الأماكن . 

وأعلنت الشرطة أنها ستدخل لفض أي تجمعات قد تتكون في بريطانيا لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين ، و ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة في النهاية لصالح المواطنين . 

وخرج مئات الشباب في كل من بريستول و مانشستر ، رافضة لفرض حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، و يطالبون الحكومة بفتح السينمات و المطاعم و الملاهي الليلية .  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تتدخل للفض .. مظاهرات في بريطانيا لإنهاء إجراءات الغلق.. صور

لخرقهم إجراءات التباعد الاجتماعي.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على محتجين

بالكمامة والمطهر وقياس الحرارة.. الملاهي الليلية في الصين تستعيد نشاطها

الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

في أرض الحرية.. الشرطة الأمريكية تفض المظاهرات بـ دهس المحتجين.. فيديو وصور

وزير الدفاع الأمريكي يعلن موقفه من فض المظاهرات بالقوة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: اليوم.. لجنة أزمة كورونا تنظر عودة الحياة لطبيعتها ورفع الحظر

بعد اعتزاله.. زوجة أندر تيكر تهاجم wwe.. تعرف على السبب

أب يلقي رضيعا عمره عامين في بئر عميقة لكثرة بكائه

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

عمر كمال يطلب الدعاء من الجمهور .. شاهد

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة