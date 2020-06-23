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رياضة

الإيجيبشن ليج ما بين الرفض والتحدي.. نتائج مسحات كورونا للاعبين وكواليس ما قبل استئناف الدوري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:05 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
أصبح الدوري المصري على أعتاب العودة من جديد بعد توقفه لفترة تجاوزت أكثر من 3 أشهر ومستمرة حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقب إعلان الدولة قرار إعادة الأنشطة الرياضية بداية من 25 يوليو المقبل والعودة إلي التدريبات مجددا خلال الشهر الجاري؛ بدأت أندية الدوري الممتاز بالتعاون مع مسئولي اللجنة الخماسية في تنفيذ المسحات الطبية للاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا للعودة .

وعلى الرغم من اعتراض أغلب أندية الدوري على استئناف هذا الموسم في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بالإضافة إلي التكلفة المادية بسبب الإجراءات الطبية والاحترازية؛ تسود حالة من القلق بين اللاعبين خلال الفترة الحالية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عقب استئناف النشاط الرياضي من جديد.

وتمسك مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، بعودة النشاط؛ نظرا لكونه قرار دولة وليس قرارها .

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري ظهور نتيجة المسحات التي أجراها لاعبو الأهلي والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود ووادي دجلة.

وجاءت نتيجة مسحات لاعبي الأندية سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي خضعت لإجراء مسح  فيروس كورونا .

ويرفض مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور خوض اللاعبين اختبارات مسحة فيروس كورونا استعداد لاستئناف النشاط؛ نظرا لاعتراضهم على استئناف الدوري المصري لهذا الموسم.

ورد مسئولو اللجنة الخماسية على موقف نادي الزمالك من عدم إجراء المسحة الطبية للاعببين والذي أكد عدم خوض أي لاعب بالفريق للتدريبات إلا عقب إنهاء المسحات الطبية لفيروس كورونا .

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أبلغ الأندية أن عودة الدوري قرار من الدولة، مضيفا أن جدول الدوري تم إعداده وسيتم إعلانه على مراحل وتأجيل المباريات "الحساسة"، وأن انتهاء الموسم في كافة المسابقات سيكون يوم 15 أكتوبر المقبل.
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