الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لاستعادة الصدارة مؤقتا على حساب أتلتيك بلباو





ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، وخطف الصدارة مؤقتا من ريال مدريد.





وكان برشلونة تعثر في المباراة الماضية بالتعادل السلبي مع إشبيلية بدون أهداف.





في المقابل يطمح فريق أتلتيك بلباو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بنفس الرصيد، ولكن متفوقا على البلوجرانا بفارق الأهداف، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز العاشر بـ 32 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإسباني.