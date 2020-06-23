فور إعلان صاحبها عن علاج لمصابي كورونا.. محافظ المنوفية يقرر غلق صيدلية

كما قرر

بغلق صيدلية أخرى الكائنة بناحية سبك الأحد مركز أشمون غلقًا إداريًا لمدة شهر، لمخالفتها للقانونين، حيث تلاحظ منها وجود 5 أوراق من نتائج تحاليل معملية لمرضي مختلفين داخل كرتونة، ووجود قطن ملوث بالدماء داخل كرتونة بالصيدلية، وكذا وجود سماعة وجهاز ضغط وجهاز نيبو لايزر داخل كرتونة علي أحد أرفف الصيدلية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.