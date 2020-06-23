فور إعلان صاحبها عن علاج لمصابي كورونا.. محافظ المنوفية يقرر غلق صيدلية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (900 ) لسنة 2020 بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة الكائنة بناحية تلا غلقًا إداريًا لمدة شهر وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي بفيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا وجود أوراق دعاية وأخرى خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلي وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي علي سائل أبيض وخل تفاح، وعسل أبيض وعسل أسود داخل الصيدلية.
كما قرر محافظ المنوفية بغلق صيدلية أخرى الكائنة بناحية سبك الأحد مركز أشمون غلقًا إداريًا لمدة شهر، لمخالفتها للقانونين، حيث تلاحظ منها وجود 5 أوراق من نتائج تحاليل معملية لمرضي مختلفين داخل كرتونة، ووجود قطن ملوث بالدماء داخل كرتونة بالصيدلية، وكذا وجود سماعة وجهاز ضغط وجهاز نيبو لايزر داخل كرتونة علي أحد أرفف الصيدلية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إدارة الصيدلة.
أكد محافظ المنوفية استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.