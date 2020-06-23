AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فور إعلان صاحبها عن علاج لمصابي كورونا.. محافظ المنوفية يقرر غلق صيدلية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (900 ) لسنة 2020 بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة الكائنة بناحية تلا غلقًا إداريًا لمدة شهر وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي بفيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا وجود أوراق دعاية وأخرى خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلي وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي علي سائل أبيض وخل تفاح، وعسل أبيض وعسل أسود داخل الصيدلية. 
 
كما قرر محافظ المنوفية بغلق صيدلية أخرى الكائنة بناحية سبك الأحد مركز أشمون غلقًا إداريًا لمدة شهر، لمخالفتها للقانونين، حيث تلاحظ منها وجود 5 أوراق من نتائج تحاليل معملية لمرضي مختلفين داخل كرتونة، ووجود قطن ملوث بالدماء داخل كرتونة بالصيدلية، وكذا وجود سماعة وجهاز ضغط وجهاز نيبو لايزر داخل كرتونة علي أحد أرفف الصيدلية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إدارة الصيدلة. 

 أكد محافظ المنوفية استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارس النشاط بدون ترخيص.. غلق 8 عيادات خاصة في الباجور وتلا

إغلاق 8 منشآت طبية بمراكز المنوفية لإدارتها بدون ترخيص

بعد التعدي على صيدلية الإسعاف.. صيادلة الإسكندرية ترفض قصر بيع الازيثرومايسين على الشركة المصرية

ترشيحاتنا

الأسبرين يؤدي لنزيف في المعدة .. أصحاب الأمراض الرئوية المزمنة أقل عرضة للاصابة بكورونا

Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

بالكمامة وملابس البحر.. بريتني سبيرز وحبيبها يتمتعان بالشاطئ

ده كلام فاضي.. هاني الناظر يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا

تراجع أم بداية انهيار.. نتائج ليفربول جرس إنذار لـ صلاح ورفاقه

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة