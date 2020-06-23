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العرابي: من المشين أن يصمت حلف الأطلنطي على إرهاب تركيا في ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:24 م
محمد العرابي
محمد العرابي
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هاني حسين
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حديث ماكرون عن التدخل التركي في ليبيا في غاية الأهمية.

وأضاف محمد العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "من المشين أن يصمت الحلف الأطلنطي على الإرهاب الذي تمارسه دولة من أعضائه".

وتابع محمد العرابي "هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع تركيا داخل حلف الأطلنطي في ظل تدخل تركيا في ليبيا وسوريا".

وأكد محمد العرابي أن "مصر جادة في تحديد الخط الاستراتيجي الذي حدده الرئيس السيسي في ليبيا".

وأشار محمد العرابي إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعت إلى وقف العمل العسكري في ليبيا واللجوء إلى طاولة المفاوضات".

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