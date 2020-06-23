AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب .. اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:25 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب في مصر بمعدلات غير مسبوقة في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء لدى محلات الصاغة، بمتوسط 5 جنيهات، بعد أن سجل ارتفاعا أمس الإثنين بقيمة وصلت لـ 16 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 792 جنيه مقابل  797.7 جنيه أمس بإنخفاض حجمه بلغت 5.7جنيه.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيه مقابل  912 جنيه أمس بتراجع بلغ 7 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 678.75 جنيه مقابل  683.7 جنيه أمس  بتراجع سجل 5.05 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 524 جنيه مقابل  531.8 جنيه أمس  بفارق 7.8 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب 6336جنيه و أوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 898.3 ألف جنيه
وسجل السعر العالمي للذهب  1765 دولار للأوقية.


وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 5 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب بـ مصر اليوم الأربعاء 3-6-2020

7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب.. اليوم

تباين بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2020

3 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بختام التعاملات

استقرار سعر الذهب في مستهل التعاملات

ترشيحاتنا

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

هالة زايد من التأمين الصحي بالفيوم: جائحة كورونا في طريقها للانحسار

شاهد.. طريقة وقوف المصلين الجديدة في المساجد.. والأزهر: جائزة شرعا

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة.. اعرف حقك فى قانون العمل الجديد

الوزراء: الأفراح والحفلات بالفنادق لازالت معلقة .. فيديو

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء