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مهازل وفضائح.. أحمد موسى: برلمان الإخوان لم يمثل المصريين.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:38 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن برلمان الإخوان لم يمثل الشعب المصري وانتخابات هذا المجلس شهدت أقل عدد ناخبين في مصر .

أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي محمد البلتاجي يستحق الإعدام ولا يقل خطورة عن الإرهابى خيرت الشاطر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نواب الإخوان كانوا يصدقون على قوانين الدولة وكانوا يفضحونا في كل مكان ".

لفت الإعلامي أحمد موسى :" فضائح جماعة الإخوان الإرهابية كثيرة، وحل البرلمان أيام الإخوان كان حكما تاريخيا للمحكمة الدستورية العليا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  شهدنا مهازل يسجلها التاريخ في فترة حكم الإخوان".
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