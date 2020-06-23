مهازل وفضائح.. أحمد موسى: برلمان الإخوان لم يمثل المصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن برلمان الإخوان لم يمثل الشعب المصري وانتخابات هذا المجلس شهدت أقل عدد ناخبين في مصر .





أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي محمد البلتاجي يستحق الإعدام ولا يقل خطورة عن الإرهابى خيرت الشاطر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نواب الإخوان كانوا يصدقون على قوانين الدولة وكانوا يفضحونا في كل مكان ".





لفت الإعلامي أحمد موسى :" فضائح جماعة الإخوان الإرهابية كثيرة، وحل البرلمان أيام الإخوان كان حكما تاريخيا للمحكمة الدستورية العليا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" شهدنا مهازل يسجلها التاريخ في فترة حكم الإخوان".