الإخوان غزاة احتلوا مصر.. أحمد موسى يفضح تناقضات المعزول محمد مرسي ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعزول مرسي كان يزعم بأنه عمل مستشارا لمؤسسة ناسا الأمريكية في محركات سفن الفضاء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ثم خرج مرسي مرة أخرى ليكذب تصريحاته، بأنه لم يعمل في وكالة ناسا الأمريكية على الإطلاق".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "مرسي كداب و100 كداب، وإزاى اعترف ادعى على الهواء بأنه عمل في وكالة ناسا، ثم يخرج ويكذب نفس التصريح".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "المعزول مرسي كذب على الشعب بإنجازات لم تحدث من الأساس".





وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "مرسي لم يستطع أن يأخذ قرارا من تلقاء نفسه"، مؤكدا " الإخوان غزاة احتلوا مصر".



