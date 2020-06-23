جمال محمد علي: اللجنة الخماسية لا تتلقى تعليمات من مديرين فنيين.. فيديو

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من الاجتماعات التي جرت في الفترة الأخيرة بين الجبلاية والأندية المصرية.





وقال "محمد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن خطاب فيفا الذي وصل للجنة الخماسية يؤكد فيه أن قرار عودة الدوريات هو قرار حكومات.





وأضاف أن كل من اجتمع به مسئولو اتحاد الكرة، كان يؤكد عليه أن أهم نقطة هو مصلحة وصحة الأفراد، سواء من اللجان طبية أو التنظيم أو أي مختص.





وتابع "نعمل على تنفيذ قرارات الحكومة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ومميز لعدم التعرض لأي أزمة".





وكشف عن حقيقة اتخاذ قرار في اجتماع المديرين الفنيين الذي سيقام غدا يخص تأجيل أو إلغاء بطولة الدوري الممتاز.





وصرح بأنه لن يحدث أن نأخذ قرارات من مديرين فنيين، والاتحاد المصري لن يتراجع عن قراراته التي اتخذها، وكل ما سيناقش في اجتماع الغد هو فترة تأهيل اللاعبين.



