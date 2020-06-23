شاهد.. ريهام سعيد بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت ريهام سعيد مرتدية فستان انيق باللون الاسود مكشوف الكتفين، لإبراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.









وأما من الناحية الجمالية وضعت ريهام سعيد المكياج الصارخ، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.







