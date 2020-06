شاهد.. ريهام سعيد بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

View this post on Instagram

احلم و حلمك هايتحقق . ماتبصش وراك . اقفل ودانك و اعرف قيمه نفسك و اجتهد هانوصل . لو مكانش في نجاح مكانش هايبقي في حرب . اوعي تنزل من نفسك و ادي اعذار لناس كتير معرفوش يحققوا زيك . الفاشل ماتدخلش معاه في حرب كبيره يصعب عليك . احلم و لاقصي الحدود ده ربنا كريم اوي .