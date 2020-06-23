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فن

شاهد.. ريهام سعيد بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ريهام سعيد مرتدية فستان انيق باللون الاسود مكشوف الكتفين، لإبراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت  خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.


وأما من الناحية الجمالية وضعت ريهام سعيد المكياج الصارخ، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.


والجدير بالذكر  أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎
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