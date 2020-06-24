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سيارات

أول معلومات عن قطار مطار جدة الداخلى بعد تشغيله

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية ، البدء فى تشغيل خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية "القطار الداخلي" ، لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد الصالة (1).


والقطار الداخلى الجديد سيقوم بنقل الركاب من منطقة إنهاء اجراءات السفر إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس، وهي الخدمة الأولى من نوعها بمطارات المملكة.


ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000متر ، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة ، ويضم محطتين ومسارين يعمل بها 10 عربات ، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبًا ، وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية ، فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى 170 ثانية .


وقال مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن الناقل الآلي الداخلي يهدف إلى نقل المسافرين الدوليين من المنطقة A بعد إنهاء إجراءات السفر إلى المنطقة E صالات السفر الدولية والعكس .


وأضاف نور أنه تم تزويد القطار بجميع الأنظمة المتواجدة بصالات المطار مثل : نظام التكييف ، والإذاعة ، ونظم المعلومات ، وأن جميع عربات الناقل الآلي اشتملت أيضًا على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته.


يُذكر أن المرحلة الأولى من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويًا وصولًا إلى 80 مليون مسافر عند إكمال المرحلة الثالثة ، وتقع صالات المسافرين على مساحة 810 ألآف متر مربع لخدمة جميع الرحلات الداخلية والدولية.


وتحتوي صالات الركاب على 220 منصة ، و80 جهاز خدمة ذاتية لخدمة المسافرين ، وتضم أيضًا 46 بوابة للطائرات منها 25 بوابة للرحلات الدولية ، و13 بوابة للرحلات الداخلية ، إضافة إلى ثماني بوابات مزدوجة الاستعمال ، و94 جسرًا متحركًا موصلًا للطائرات مباشرة ، بحيث يكون هناك جسران لكل بوابة وثلاثة جسور للطائرات العملاقة .

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