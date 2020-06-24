في غمضة عين.. أسرع وصفة للتخلص من اسمرار الكوعين

هل تعانين من المناطق الداكنة في الجسم وتريدين التخلص منها بطريقة طبيعية والتخلص من خلايا الجلد الميتة؟.. إليك وفقا لموقع برايت سايد وصفة سهلة وفعالة لمساعدتك على تغذية بشرتك وتنظيف المسام المسدودة وإزالة البقع الداكنة خاصة فى الركبتين





اقرأ أيضا.. أسرع وصفة لتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام





مقشر السكر وزيت الزيتون

يمكنك صنع مقشر طبيعى مكون من السكر وزيت الزيتون فهويغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك خاصة فى منطقة الكوعين فقط اخلطى كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون لصنع خليط ناعم.





فقط ضعيه على الركبتين والمرفقين وذلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.





كررى هذا أسبوعيا ويمكن أيضًا استخدام هذا المقشر لتنظيف بشرة وجهك. فقط تأكدي من عدم فركها بشدة ، لأنها قد تؤذي بشرتك.