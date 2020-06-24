AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في غمضة عين.. أسرع وصفة للتخلص من اسمرار الكوعين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:01 ص
بشرة
بشرة
Advertisements
لمياء الياسين

هل تعانين من المناطق الداكنة  في الجسم وتريدين التخلص منها بطريقة طبيعية والتخلص من  خلايا الجلد الميتة؟.. إليك وفقا لموقع برايت سايد  وصفة سهلة وفعالة لمساعدتك على تغذية بشرتك وتنظيف المسام المسدودة وإزالة البقع الداكنة خاصة فى الركبتين


اقرأ أيضا.. أسرع وصفة لتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام


مقشر السكر وزيت الزيتون

يمكنك صنع مقشر طبيعى مكون من السكر وزيت الزيتون فهويغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك خاصة فى منطقة الكوعين فقط اخلطى كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون لصنع خليط ناعم.


فقط ضعيه على الركبتين والمرفقين وذلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.


كررى هذا أسبوعيا ويمكن أيضًا استخدام هذا المقشر لتنظيف بشرة وجهك. فقط تأكدي من عدم فركها بشدة ، لأنها قد تؤذي بشرتك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى غمضة عين.. تخلصي من اسمرار المناطق الداكنة

بزيت الزيتون.. روتين يومي يعيد للبشرة نضارتها

نظافة وجمال.. 4 وصفات لتقشير القدمين بالمنزل

وداعا للتشقق.. أفضل مقشر للشفايف بمكونات من المطبخ

نتيجة مذهلة.. 3 طرق تخلصك من اسمرار الركبتين والإبط

أسرع قناع لتفتيح بشرتك من أول استخدام

ترشيحاتنا

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

3 عقوبات تنتظر المطاعم والكافيهات حال مخالفتها إجراءات كورونا

أخبار الحوادث.. السيطرة على حريق مصنع حلويات.. حبس لاعب نادي المصري

أمير عربي ملأ خزانات قصره في بريطانيا بمياه إيفيان الفرنسية

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

الإمارات تطلق المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة على لقاح كورونا

AdvertisementS

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

حبس سناء سيف 15 يوما في واقعة ادعاء خطفها والتعدي عليها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها