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مرأة

منعا للإحراج.. 3 مكونات من مطبخك تخلصك من مناطق الداكنة للأبد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
تفتيح الابط
تفتيح الابط
لمياء الياسين
هل تعانى من المناطق الداكنة فى الجسم وتشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التخلص منها بوصفة سهلة وسريعة ونتائجها مضمونه تعتمد فقط على 3 مكونات من مطبخك إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد.

مكونات الوصفة ..
نصف كوب من الحليب
ملعقة من الكركم
ملعقة من العسل

ما يجب عليك فعله:
قومى بخلط كافة المقادير جيدًا وتطبيق العجينة على الإبطين وتركها لتجف ثم تشطف ويمكنك تطبيق ذلك كل يوم أو على الأقل (3 مرات في الأسبوع) وستدهشين بالنتيجة واختفاء المناطق الداكنة للأبد.

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