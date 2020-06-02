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أسرع وصفة لتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:16 م
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعة لتفتيح البشرة  يمكنك بتكلفة أقل تفتيح البشرة لدرجات وإعادة النضارة لبشرتك، ولن تكلفك الكثير يمكنك تحضيرها بمكونات طبيعية من مطبخك إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها ..


تحتاجين إلى وصفة تفتيح البشرة :

ملعقة طعام من الشوفان المطحون
ملعقة من بذور الشيا مطحونة
ملعقة من اللبن البودرة
ملعقة عسل

طريقة تطبيق وصفة  تفتيح البشرة ..

فى وعاء أمزجى المكونات حتى تتجانس تماما وأبدئى فى توزيعها على بشرة الوجه وتركها حوالى 40 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر تعد تلك الوصفة وتساعد تلك الوصفة على تفتيح البشرة لدرجات لغناها بكم كبير بمضادات الأكسدة التى تحارب شيخوخة البشرة والتجاعيد كما تخلص البشرة من الشوائب يمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة ..
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