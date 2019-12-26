دراسة تحذر من كريمات تفتيح البشرة

حذرت دراسة حديثة من أن غالبية كريمات تفتيح البشرة تحتوى على زئبق سام يؤدي إلى الإصابة بأضرار كبيرة في الجهاز العصبي المركزي.



تحتوى كريمات التفتيح التى تحتوى على شكل من الزئبق العضوي يسمى (methylmercury)، تسبب تسمم ميثيل الزئبق المعروفة فى الولايات المتحدة منذ مايقرب من 50 عاما.



وقال الدكتور "بول بلان "، أستاذ علم السموم فى كلية الطب جامعة "كاليفورنيا": "في حال استخدام المريض منتجًا لتفتيح البشرة يحتوي على زئبق عضوي يمكن أن يتسبب في "أضرار جسيمة" للجهاز العصبي المركزي الذي قد يتفاقم بعد انتهاء الاستخدام.



وأظهرت الدراسة الحالية أن مستخدمي كريمات التفتيح قد يعانوا من آثار جانبية مثل عدم وضوح الرؤية "الرؤية الضبابية"، والمشي غير المتزن فضلا عن تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي.



