زعيم كوريا الشمالية يوقف خطة لتنفيذ عمل عسكري ضد الجارة الجنوبية

قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقف خطة العمل العسكري ضد الجارة الجنوبية، حسبما نقلت "رويترز" عن وكالة كورية شمالية.





جاء ذلك خلال ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعا للقيادات العسكرية، لبحث خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.





وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية توترا ملحوظا خلال الفترة الماضية على خلفية قيام نشطاء منشقين من كوريا الشمالية ويقيمون في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات تحريضية ضد بيونج يانج.





كما أعادت كوريا الشمالية، أمس، نشر جنود من جيشها في نقاط المراقبة على جانبها الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، بعد أن ظلت هذه النقاط خالية بموجب الاتفاقية العسكرية بين الجارتين.





وسبق أن أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه سيشغل نقاط المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح، وسيعمل على تعزيز مستوى الحراسة في الجبهة الأمامية.



