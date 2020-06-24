طريقة عمل الممبار للشيف شربيني

الممبار من أكثر الأكلات الشعبية الشهيرة التى تتمتع بمذاق فى غاية الروعة خاصة إذا تم إعداده بطريقة صحيحة، واضافة التوابل المناسبة التى تكسبه نكهة خاصة.





ونقدم لكم طريقة عمل الممبار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة، والمتخصص فى تقديم الأكلات الشعبية والشرقية.





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مقادير الممبار

أرز

ممبار

شبت

كزبرة

بقدونس

بصل

ملح

فلفل أسود

كمون

قرفة جوزة الطيب

طماطم

صلصة طماطم

شطة زيت

نعناع

ثوم

جزر

فلفل حار

كرفس

ماء ساخن

ورق لورا

حبهان

مستكة

مرقة او شوربة





طريقة عمل ممبار

- فى اناء على النار به القليل من السمن ضعى الأرز ملح والفلفل والشطة و القرفة و الكمون و جوزة الطيب.

-افرمى البصل والثوم والنعناع فى الكبة مع فلفل حار و طماطم و زيت و مكعب مرقة

-ضعى الخليط الى الأرز والصلصة ثم الشبت والكزبرة والبقدونس وقلبى جيدا.

- احشى الممبار بالخليط ثم اسلقيه فى الماء مع الجزر والكرات و ورق اللورا والبصل و الكرفس والمستكة والحبهان اكتمال النضج يحمر فى زيت ساخن ويقدم.



