AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس

الأحد 01/مارس/2020 - 07:38 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
انتشرت إحدى الطرق الغريبة لتنظيف الممبار وذلك باستعمال غسالة الملابس، وأكدت الدكتورة شيرين زكي علي صفحتها الشخصية أن ما تم تداوله يعتبر أكبر كارثة صحية وهي وضع مواد غذائية في الغسالة والكارثة الأكبر تنظيف الممبار في الغسالة. 

الكارثة الصحية الأولى اعتقاد السيدة أن غسل الغسالة سيخلصها من الفضلات والمخاط الموجود في الممبار ولا تعلم أن تلك الفضلات تستقر تحت مروحة الغسالة مهما نظفتها وتعمل كمصدر للتلوث الميكروبي.

الكارثة الصحية الثانية وتحدث بعد غسل الممبار بصابون مواعين بما يحتويه من بطاس وصودا كاوية فتعلق متبقيات الصابون في الغسالة في الأجزاء المختفية تحت المروحة وبالتالي تختلط بالممبار عندما يتم استعمالها مرة أخرى. 


وقدمت شيرين أسهل تنظيف للكرشة والممبار هو تدفئة ماء ووضع قرص أو قرصين أسبرين فيها ثم نقع الكرشة أو الممبار خمس أو عشر دقائق فتذوب الطبقة المخاطية العنيدة المبطنة لهما ويسهل إزالتها بأقل مجهود.

السر يكمن في أن الأسبرين يحتوي على حمض السالسليك الذي له تأثير تآكلي ومذيب للغشاء المخاطي.. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الأسبرين على معدة خالية لتجنب الإصابة بقرح المعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

بـ الشاي والقهوة.. 5 طرق غير متوقعة للحفاظ على الملابس السوداء

فعالة ومضمونة.. حيلة سحرية للقضاء على بقع مزيل العرق في دقائق

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

بـ مكونات في المطبخ.. وصفة غير متوقعة لتنظيف البوتاجاز في دقائق

ترشيحاتنا

مفاجأة لملايين المستخدمين.. هواوي توجه ضربة قاتلة لجوجل

قتلوا الزوج بسم الصراصير.. الإعدام لربة منزل والمؤبد لـ عشيقيها بالزيتون

خبر صادم .. فيروس كورونا قد يكون مرضا مزمنا بين البشر

نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب

مان سيتي ضد أستون فيلا.. التنزاني سماتا يقلص الفارق لصالح رفاق تريزيجيه والمحمدي

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت.. مايا دياب في الشارع بدون بنطلون تثير الجدل

كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس

بعد غياب 12 سنة.. 10 صور تكشف أناقة شيرين وجدي في أحدث ظهور