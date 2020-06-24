Netflix تصدر الإعلان التشويقي لـ فوق القمر

نشرت قناة Netflix MENA بموقع YouTube الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر"، المرتقب عرضه الخريف المقبل.





"فوق القمر" من نوعية أفلام الأطفال والعائلة الموسيقية، ويحكي قصة فتاة ذكية شغوفة بالعلوم، ولا حدود لطموحها، تعمل على صناعة سفينة فضاء والانطلاق بها نحو القمر، على أمل مقابلة إلهة القمر الأسطورية.





الفيلم من إخراج جلين كين، المخرج ومصمم الرسوم المتحركة الفائز بجائزة "أوسكار"، وإنتاج جيني ريم، وبيلين تشو، وبطولة كاثي آنج، وفيليبا سو، وروبرت جي تشيو، وكين جانج، وجون تشو، وروثي آن مايلز، ومارغريت تشو، وكيميكو جلين، وآرت بتلر، وساندرا أوه.





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