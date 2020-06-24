AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Netflix تصدر الإعلان التشويقي لـ فوق القمر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشرت قناة Netflix MENA بموقع YouTube الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر"، المرتقب عرضه الخريف المقبل.

"فوق القمر" من نوعية أفلام الأطفال والعائلة الموسيقية، ويحكي قصة فتاة ذكية شغوفة بالعلوم، ولا حدود لطموحها، تعمل على صناعة سفينة فضاء والانطلاق بها نحو القمر، على أمل مقابلة إلهة القمر الأسطورية.

الفيلم من إخراج جلين كين، المخرج ومصمم الرسوم المتحركة الفائز بجائزة "أوسكار"، وإنتاج جيني ريم، وبيلين تشو، وبطولة كاثي آنج، وفيليبا سو، وروبرت جي تشيو، وكين جانج، وجون تشو، وروثي آن مايلز، ومارغريت تشو، وكيميكو جلين، وآرت بتلر، وساندرا أوه.

اقرأ أيضاً:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 12 طالبا في مسابقة كتابة الأبحاث العلمية فى العلوم الأساسية

ترشيحاتنا

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

متحدث الوزراء: رئيس الحكومة كلامه مباشر وفيه أطباء متقاعسين

إضافة قوية.. تعليق حسن راتب على تقديم أسامة كمال لـ 90 دقيقة

محظورات الأوقاف للمصلين في المساجد اعتبارا من السبت المقبل

تضحياتكم على راسنا.. أمير طعيمة يدعم الأطباء في أزمة كورونا

طارق حجي: إثيوبيا لن تربح حربًا استراتيجية مخابراتية ضد مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا