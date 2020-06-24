خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

استحضرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي بعض المواقف لها مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت أميرة مختار عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلة "لما كنت اقول لمامي دي خلاص مفيش امل؛ تقولي ماتقوليش كده، واتعلِّمي يا أميرة.. ربك قادر يحيي العظام وهي رميم .. دي ثقتها دايما فيك يا رب".



وكان الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، كشف عن تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.



إقرأ أيضا :

ردا على الشائعات.. مقربون: رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة



وأكد الأطباء وضع رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.





وكانت الفنانة رجاء الجداوي تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، إضافةً إلى قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفائة عالية.