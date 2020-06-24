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أخبار العالم

اليمن.. مصرع مسئول استخبارات الحوثيين في الجوف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:56 ص
اليمن.. مصرع مسؤول
اليمن.. مصرع مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف
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قسم الخارجي
أفادت قناة "العربية" بمصرع قيادات عسكرية من ميليشيات الحوثي في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف، شمال شرق صنعاء.

وأكدت القناة نقلا عن مصدرها مقتل مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف العميد رياض صلاح، و رئيس أمنهم الوقائي هناك، العميد جمال القيز، في المعارك الدائرة هناك.

من جانبه كشف مدير الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، عن أن الجيش الوطني تمكن من أسر خبير متفجرات تابع لميليشيا الحوثي بحوزته كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة شرقي مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.

وأضاف أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع يقع فيها قيادي حوثي في قبضة الجيش الوطني.
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