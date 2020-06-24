اليمن.. مصرع مسئول استخبارات الحوثيين في الجوف

أفادت قناة "العربية" بمصرع قيادات عسكرية من ميليشيات الحوثي في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف، شمال شرق صنعاء.





وأكدت القناة نقلا عن مصدرها مقتل مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف العميد رياض صلاح، و رئيس أمنهم الوقائي هناك، العميد جمال القيز، في المعارك الدائرة هناك.





من جانبه كشف مدير الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، عن أن الجيش الوطني تمكن من أسر خبير متفجرات تابع لميليشيا الحوثي بحوزته كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة شرقي مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.



