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حوادث

العثور على جثة راعي أغنام وسط الزراعات بـ أبنوب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
عثر أهالي عزبة البورة بقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب في أسيوط، على جثة راع غنم ملقاة وسط الزراعات.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة وسط الزراعات بعزبة البوره التابع.ة لقرية السوالم البحرية دائرة المركز.

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وبالانتقال والإسعاف والفحص، تبيّن أنّ الجثة لشخص يدعى "مراد. م ح" (22 عاما)، راعي غنم، ومقيم بعزبة البورة السوالم البحرية دائرة المركز، ولا توجد أسباب ظاهرة للوفاة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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