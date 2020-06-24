العثور على جثة راعي أغنام وسط الزراعات بـ أبنوب

عثر أهالي عزبة البورة بقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب في أسيوط، على جثة راع غنم ملقاة وسط الزراعات.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة وسط الزراعات بعزبة البوره التابع.ة لقرية السوالم البحرية دائرة المركز.





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وبالانتقال والإسعاف والفحص، تبيّن أنّ الجثة لشخص يدعى "مراد. م ح" (22 عاما)، راعي غنم، ومقيم بعزبة البورة السوالم البحرية دائرة المركز، ولا توجد أسباب ظاهرة للوفاة.



