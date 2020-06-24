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الشيشة ممنوعة.. وزارة التنمية المحلية توضح كيفية تطبيق إعادة فتح المطاعم بنسبة 25%

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:19 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم ، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تواصلا دائما ومستمرا بين جميع مؤسسات الإعلام المختلفة ووزارة التنمية، وذلك لاستكمال الرسالة الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف "قاسم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن إعادة النشاط الاقتصادى للدولة تدريجيا سيكون خلال مدى زمنى محدد، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء أمس بما يتعلق بالمطاعم والمقاهى بداية من السبت القادم وفتحها حتى العاشرة مساء.


وأوضح أنه بالنسبة للاشتراطات العامة لفتح المطاعم والمقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، فإن هناك تنسيقا بين وزير التنمية المحلية ووزير السياحة فى ذلك الإطار، بحيث يتم توقيع إقرار من صاحب المطعم أو المقهى بخصوص الاشتراطات العامة التى من المفترض أن يوفرها ويلتزم بها حتى يتسنى له التشغيل.


وأكد أن عودة النشاط الاقتصادى مرة أخرى في مصر إلى طبيعته الكاملة، يتطلب الالتزام بتلك القرارات التى وضعتها الدولة لأصحاب المحلات التجارية والمقاهى، حيث إن مخالفتها سيؤدي لسحب رخصة مدير المكان وإغلاقه.


وأشار إلى أنه سيتم العمل بـ25% من طاقة المطاعم والمقاهى على حسب السعة المكانية لكل مكان وقدرته على خدمة الزبائن، متابعا أنه يجب أن يكون بين كل طاولة وأخرى 2 متر، وحد أقصى 6 أفراد لكل طاولة، بالإضافة إلى توفير المطهرات وأدوات التعقيم فى كل طاولة، محذرا من تقديم الشيشة، مع تطهير المكان باستمرار.
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