فتاوى تشغل الأذهان..حكم تأخير صلاة العشاء وأنسب وقت لأدائها..أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض ..وعليك بهذا الأمر للتخلص من الخوف..ماذا يفعل من شك فى عدد الركعات بعد الصلاة ؟

فتاوى شغلت الاذهان:

حكم تأخير صلاة العشاء وأنسب وقت لأدائها ماذا يفعل من شك فى عدد الركعات بعد الصلاة ؟ هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ عليك بهذا الأمر للتخلص من الخوف والقلق أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض ؟





نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في السطور الآتية.



فى البداية.. قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل إلا لعذر قهري، وأقصى تأخير يكون في الثلث الأول من الليل، ويحسب هذا الثلث من بعد أذان المغرب إلى أذان الفجر.









وأجاب عويضة عن سؤال ورد إليه خلال فيديو له: "لى أصدقاء عندهم اعتقاد أن تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل هى بمثابة صلاة قيام الليل؟ وهل لو تم صلاة ركعتين بعدها تحسب أيضا قيام ليل؟ وما حكم تأخير العشاء؟"، قائلًا: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، وأما أى عدد من الركعات التي تصلى بعد العشاء فيمكن أن تحسب من صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"، ويحب أن ينهى صلاته بوتر لما قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم".









ثم ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟.





وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؛ إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها.





قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم يسجد للسهو قبل ختم الصلاة. بينما



وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين. وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.



