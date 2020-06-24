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تغير جوهري.. جامعة القاهرة توضح نتائج بحث التسلسل الجيني لـ كورونا ..فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن أخر بحث قامت به وزارة التعليم العالي تم الإعلان عن نتائجه من يومين، وهو يتحدث عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر، وتم ذلك بالتعاون مع أكثر من جامعة في مصر بالإضافة إلى المركز الطبي للقوات المسلحة.

وأوضح "علم الدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن البحث الأخير قام العلماء عملية تحويل جيني لـ 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين، لافتا إلى أن العلماء وبعد البحث وجدوا أن الفيروس المنتشر في مصر يعد من المجموعة B، وذلك حسب التصنيف الألماني.

وأضاف أن مجموعات الفيروس المنتشرة لا تختلف من حيث صفات العدوى، ولكن تقوم تلك الأبحاث والنتائج في المساعدة في تتبع مسارات انتشار فيروس كورونا.

وتابع: كشف الفريق البحثي لجامعة القاهرة بالتعاون مع المعهد القومي للأورام وكلية الصيدلة والطب ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة عن أن الصفات الوراثية أوضحت تشابه الفيروسات التي تم تعيين شفرتها بالفيروسات المنتشرة في الدول الأوروبية والسعودية أيضا.

وواصل قائلا: أن هناك علماء من كلية الصيدلة قاموا بتتبع الصفات الوراثية ووجدوا تغيرا واحدا غير جوهري على بروتين الفيروس، وهو تغير مماثل للفيروسات المنتشرة في أوروبا وشرق الولايات المتحدة، مؤكدا على أن هذا التغير لا يؤثر على صفات الفيروس أو استجابته للقاح. 
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