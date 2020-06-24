العراق يقترح عقد مؤتمر دولي للسيطرة على فيروس كورونا

شارك سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، " عبر تقنية الفيديو كونفرانس" في الاجتماع التنسيقي على مستوى المندوبين للتحضير للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.





وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة جائحة كورونا ، واستعراض جدول الأعمال وبرنامج العمل الوزاري للاجتماع، ومناقشة مشروع إعلان إقامة المجتمع الصيني - العربي للمستقبل، واعلان عمّان للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني ، ومشروع البرنامج التنفيذي للمنتدى 2020-2022.





واقترح العراق عددًا من الموضوعات لإدراجها في صلب اهتمام الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، منها إقامة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة سبل السيطرة على جائحة كورونا ، وإدانة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، والحرص على إيجاد تمثيل عربي مستمر في مجلس الأمن، وحازت تلك المقترحات على اهتمام الاجتماع التنسيقي للمندوبين.





وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للتوصل الى صيغة نهائية للوثائق التي ستصدر عن هذه الدورة.