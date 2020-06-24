AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يقترح عقد مؤتمر دولي للسيطرة على فيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:26 م
السفير العراقى لدى
السفير العراقى لدى القاهرة
Advertisements
ميـــس رضــا

شارك سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، " عبر تقنية الفيديو كونفرانس" في الاجتماع التنسيقي على مستوى المندوبين للتحضير للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة جائحة كورونا ، واستعراض  جدول الأعمال وبرنامج العمل الوزاري للاجتماع، ومناقشة مشروع إعلان إقامة المجتمع الصيني - العربي للمستقبل، واعلان عمّان للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني ، ومشروع البرنامج التنفيذي للمنتدى 2020-2022.


 

واقترح العراق عددًا من الموضوعات لإدراجها في صلب اهتمام الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، منها إقامة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة سبل السيطرة على جائحة كورونا ، وإدانة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، والحرص على إيجاد تمثيل عربي مستمر في مجلس الأمن،  وحازت تلك المقترحات على اهتمام الاجتماع التنسيقي للمندوبين.


وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للتوصل الى صيغة نهائية للوثائق التي ستصدر عن هذه الدورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر الفيديو كونفرانس.. السفير العراقى بالقاهرة يطمئن على الطلبة الوافدين فى ظل جائحة كورونا

ترشيحاتنا

أخواتي وحشتوني.. ظهور مميز لأحمد فلوكس بصحبة أقاربه

نجاة الصغيرة تحرج كامل الشناوي في منزلها.. فيديو

صدى البلد يكشف موقف كارتيرون من استئناف الدوري

بعد اجتماع السيسي اليوم.. أحمد موسى: مصر ترفض أي إجراء أحادي يمس حقوقها في مياه النيل

مصر لن تقبل.. البرلمان الفرنسي: أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون

الاتحاد السكندري يعزل لاعبه المصاب ومصيلحي يطالب بتوفير العلاج اللازم له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك