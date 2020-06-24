شهداء الجيش الابيض..وفاة نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي بكورونا

الدكتور محمد توفيق أبو لبن، نائب مدير مستشفي بلبيس المركزي توفى ،اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا . أكد الدكتور هضام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان





وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخالص العزاء في وفاة شهيد الجيش الأبيض مشيرا الي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وجار تشييع الجثمان الي مثواه.









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وأضاف البيان..نحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي علي الله أحدا، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا أكدت فيه ..بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدان أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمد توفيق أبو لبن، نائب مدير مستشفي بلبيس المركزي، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.