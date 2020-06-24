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درجة ثالثة مكيفة.. أحمد موسى: مصر مستمرة في تطوير السكك الحديدية.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن خطة تطوير السكك الحديدية لم تتوقف على الإطلاق.


وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اليوم وصلت أول مجموعة من صفقة عربات القطارات الجديدة من ضمن 1300 عربة جديدة ، وتعتبر أكبر وأضخم صفقة في السكك الحديدية".


وتابع :" عربات الدرجة الثالثة الجديدة مكيفة ".

 
ولفت موسى :"  أزمة فيروس كورونا لم تغير خطط التنمية والتطوير التي تتبعها الدولة المصرية في مختلف القطاعات ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر مستمرة في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتلك المنظومة تتغير للأفضل".   

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