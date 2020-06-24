درجة ثالثة مكيفة.. أحمد موسى: مصر مستمرة في تطوير السكك الحديدية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن خطة تطوير السكك الحديدية لم تتوقف على الإطلاق.









وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اليوم وصلت أول مجموعة من صفقة عربات القطارات الجديدة من ضمن 1300 عربة جديدة ، وتعتبر أكبر وأضخم صفقة في السكك الحديدية ".









وتابع :" عربات الدرجة الثالثة الجديدة مكيفة ".





ولفت موسى :" أزمة فيروس كورونا لم تغير خطط التنمية والتطوير التي تتبعها الدولة المصرية في مختلف القطاعات ".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر مستمرة في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتلك المنظومة تتغير للأفضل".



